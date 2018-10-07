تصرف جريء لـ سمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد لاستفزاز منتقدي قصة حبهما (صورة)

ردت الفنانة سمية الخشاب بطريقتها الخاصة على منتقدي قصة حبها لزوجها الفنان أحمد سعد، من خلال نشرها صوراً رومانسية وكلمات قوية.

ونشرت سمية الخشاب صورتين تجمعها مع أحمد سعد، أطلت في الصورة الأولى وزوجها يقبلها وهي تضحك بشدة وعلقت على اللقطة بكلمات أغنية للفنانة ميادة الحناوي وهي "مهما يحاولوا يطفوا الشمس" لتكتب: "مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهمس مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس".





وتفاعل متابعو سمية الخشاب مع صورها الرومانسية مع زوجها وكلماتها القوية، فعبر البعض عن سعادته الكبيرة بقصة حبهما التي تقاوم كافة الظروف والقيل والقال، خاصة وإنهما من لحظة زواجهما في شهر أكتوبر الماضي وهما يتعرضان لسيل من الانتقادات من قبل البعض.







