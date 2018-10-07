أسقف شبرا الخيمة: منح 3 تصاريح بالزواج الثاني وانتهت حالتين بالصلح



وأضاف الأنبا مرقس في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أن بعض المشاكل تحتاج إلى بعض الوقت، وبعضها ينتهي بالحل، وبعض المشاكل الأخرى يكون بها تصريح زواج على حسب المستندات المقدمة لهم، مشددا على أنهم اتخذوا قرار بعدم تأخير أي مشكلة يمكن حلها.



وتابع أسقف شبرا الخيمة، أنهم يدرسون في اليوم أكثر من 10 قضايا، وبعضهم تم الصلح، وبعضهم أعطوهم فرصة، موضحا أنهم أعطوا تم اليوم منح 3 تصاريح بالزواج الثاني وانتهت حالتين بالصلح، والباقي مؤجل للدراسة.



قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إن أمس كانت أول جلسة عمل فعلية بالتشكيل الجديد للمجالس الإكليريكية الخاصة بالأحوال الشخصية، والتقوا ببعض الذين لديهم مشاكل في الأحوال الشخصية.