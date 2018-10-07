مرتضى منصور يكشف موقف شيكابالا ومصير كهربا مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن موقف محمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق المعار للدوري السعودي، بعد انتهاء فترة إعارته.

وقال مرتضى، في تصريحات عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي "أحمد شوبير"، موقف شيكابالا مع الزمالك لم يتضح بعد ولم نحسم أي شئ في هذا الشأن.

وأكد أنه لا يمانع في انتقال محمود كهربا، لأي ناد طالما يوجد عرض مناسب ومفيد للنادي.