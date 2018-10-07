ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور يكشف موقف شيكابالا ومصير كهربا مع الزمالك

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:34 ص
مرتضى منصور يكشف موقف شيكابالا ومصير كهربا مع الزمالك
شيكابالا وكهربا
طباعة
إسراء شاكر
 

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن موقف محمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق المعار للدوري السعودي، بعد انتهاء فترة إعارته.

 

وقال مرتضى، في تصريحات عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي "أحمد شوبير"، موقف شيكابالا مع الزمالك لم يتضح بعد ولم نحسم أي شئ في هذا الشأن.

 

وأكد أنه لا يمانع في انتقال محمود كهربا، لأي ناد طالما يوجد عرض مناسب ومفيد للنادي.

 

المزيد عن: كهربا شيكابالا رياضة بيراميدز الزمالك الاسماعيلي الاخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 1:50:03 AM