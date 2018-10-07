مرتضى: من حق شوبير مساندة ناديه وهذا بديل طارق حامد في الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه من حق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، مساندة ناديه الذي تربي بداخله وقضى به معظم أيام حياته.

وتحدث مرتضى، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد شوبير"، عن عملية انتقال أحمد توفيق، لنادي بيراميدز، مؤكدًا أن لاعب الزمالك السابق طلب من بيراميذز بالتحدث مع الأبيض، عندما عرض عليه الانضمام لهم.

وأكد على أنه هناك مهاجم كولمبي ولاعب ارتكاز جزائري سيتم التعاقد معهم حال تعثر المفاوضات مع الكعبي وانتقال طارق حامد لبيراميدز.