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مرتضى منصور: التسيب في المنتخب الوطني بدأ مبكرا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:22 ص
مرتضى منصور: التسيب في المنتخب الوطني بدأ مبكرا
هيكتور كوبر
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إسراء شاكر
 

 

 

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن التسيب في المنتخب الوطني بدأ مبكرًا، مشددًا على أن الفراعنة وصلوا إلى روسيا وهم على مشارف العناية المركزة.

 

وأضاف مرتضى، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد شوبير، أن التجاوزات بدأت في المنتخب قبل شهور من انطلاق المونديال.

 

وشدد على أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، ليس المسئول وحده عما حدث من إخفاق في روسيا.

 

وأشاد مرتضى، بأبطال دورة البحر المتوسط ، مؤكدًا أنهم هم من يستحقون التكريم على أعلى مستوى.

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