مرتضى: تركي آل الشيخ سيتحمل تكاليف تعاقد الزمالك مع الكعبي

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على أن مصير توقيع المهاجم المغربي أيوب الكعبي للزمالك سيحسم خلال ساعتين، مشددًا على أنه قريب من الزمالك بنسبة تزيد عن 60%.

وشدد مرتضى، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة الأهلي لم يستثمر مبادرة الصلح مع آل الشيخ وأن المكالمة الهاتفية مع آل الشيخ كانت تهدف مصلحة الأهلي في المقام الأول.

وقال رئيس الزمالك إن السيد تركي آل الشيخ سيتحمل مقابل تعاقد القلعة البيضاء مع أيوب الكعبي.