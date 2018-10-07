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أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:15 ص
أحمد عصام يشعل افتتاح روتانا كافيه بألعابه النارية (صور)
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شيماء احمد - تصوير: هادي كرم
 


أشعل أحمد عصام وفريقه، حفل افتتاح روتانا كافيه، بالألعاب النارية وسط حضور نخبة من كبار النجوم بالوطن العربي.


وأبرز الحضور سميرة سعيد، أنغام ، إليسا، حميد الشاعري، نوال الزغبي، عاصي الحلاني، جنات، رامي صبري.


وتفتتح شركة روتانا فرع "روتانا كافيه القاهرة"، لينضم إلى سلسلة الفروع الأخرى المنتشرة في باقي الدول العربية، للتأكيد على نجاح هذا المشروع الذي ولد عملاقًا.



أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)
أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)
أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)
أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)
أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)
أحمد عصام يشعل افتتاح "روتانا كافيه" بألعابه النارية (صور)
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