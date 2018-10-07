الإنتربول السعودي يسلم مصر متهما بقتل "جواهرجي" في بني سويف

سلم الإنتربول السعودى نظيره المصرى متهمًا مصريًا هاربًا من التحقيقات، فى جريمة قتل "جواهرجى" ببنى سويف، شارك فيها مع آخرين، تم القبض عليهما قبل عدة شهور.



وتوجه وفد أمنى إلى مطار القاهرة للتحفظ على المتهم، الذى عاد على طائرة للخطوط السعودية إلى ميناء القاهرة الجوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.



كانت مديرية أمن بنى سويف ألقت القبض على ٣ متهمين، فى واقعة قتل جواهرجى، فيما فر المتهم الرابع هاربًا إلى السعودية، وأمر مساعد الوزير للأمن العام بالتنسيق مع إدارة الإنتربول للقبض على المتهم الهارب.

