أحمد مراد: تحويل "موسم صيد الغزلان" لفيلم عايز حد دماغه مجنونة





قال الروائي الشاب أحمد مراد، إن احتمالية تحويل روايته "موسم صيد الغزلان" متاحة في حالة توافر إنتاج متفتح ومجنون لتقديم محاولة جيدة من الرواية في شكل فيلم، خصوصَا وأن الرواية تناقش أفكارًا جريئة.





وأضاف في حفل توقيع روايته في مكتبة ألف الميرغني في حي مصر الجديدة: "الفكرة عايزة حد دماغه مجنونة".





يذكر أن رواية "موسم صيد الغزلان" هي العمل الروائي السادس لمراد بعد روايات "فيرتيجو"، "تراب الماس"، "الفيل الأزرق"، "١٩١٩"، "أرض الإله".



