بطل مصر في رفع الأثقال: "تكريم السيسي لنا يجعلنا نصبر على الصعاب"

علق كابتن محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له غدًا، قائلًا: "الرئيس السيسي يقدر قيمة البطولة، وقيمة رفع اسم مصر".



وأضاف "إيهاب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين: "تكريم السيسي يجعلنا نتحمل ونصبر على أي صعاب، وسنساعد الرئيس السيسي، كفاية اللي بيحمله على أكتافه".



وأوضح أن إنجازاتهم المتتالية لفتت أنظار الجميع إليهم، لافتًا إلى أن هذا هو ثالث تكريم له من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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