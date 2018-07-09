ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قمر اللبنانية تحتفل بوصول حسابها عبر إنستجرام لمليون متابع (فيديو)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:50 ص
قمر اللبنانية تحتفل بوصول حسابها عبر إنستجرام لمليون متابع (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

احتفلت المطربة قمر اللبنانية، وصول حسابها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لمليون متابع. 

وشاركت قمر، متابعيها مقطع فيديو يسرد مسيرتها الفنية معلقة عليه: " مليون قبلة لمليون مشترك".

وعبر عدد كبير من جمهور قمر، عن إعجابهم الشديد بمطربتهم المفضلة مؤكدين استمرار دعمهم لها. 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا قمر فن سينما دراما انستجرام الفجر الفني احتفال أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 1:50:14 AM