قمر اللبنانية تحتفل بوصول حسابها عبر إنستجرام لمليون متابع (فيديو)





احتفلت المطربة قمر اللبنانية، وصول حسابها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لمليون متابع.





وشاركت قمر، متابعيها مقطع فيديو يسرد مسيرتها الفنية معلقة عليه: " مليون قبلة لمليون مشترك".





وعبر عدد كبير من جمهور قمر، عن إعجابهم الشديد بمطربتهم المفضلة مؤكدين استمرار دعمهم لها.



