قمر اللبنانية تحتفل بوصول حسابها عبر إنستجرام لمليون متابع (فيديو)
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:50 ص
الفجر الفني
احتفلت المطربة قمر اللبنانية، وصول حسابها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لمليون متابع.
وشاركت قمر، متابعيها مقطع فيديو يسرد مسيرتها الفنية معلقة عليه: " مليون قبلة لمليون مشترك".
وعبر عدد كبير من جمهور قمر، عن إعجابهم الشديد بمطربتهم المفضلة مؤكدين استمرار دعمهم لها.
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