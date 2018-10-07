محافظ الإسكندرية: فتح تحقيق في واقعة انهيار صومعة بالإسكندرية

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه جار حاليًا التحقيق في أسباب انهيار الغلال بالصومعة على العاملين بشركة النيل للغلال أثناء تواجدهم بها والبالغ عددهم 14 عاملًا، بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب، وذلك من قبل الجهات المختصة، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص من العاملين بالصومعة، وإصابة 11 آخرين.



وشدد محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية.



وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب بدائرة قسم شرطة مينا البصل.



وعلى الفور، انتقل مدير أمن الإسكندرية، إلى مكان الحادث ومعه قيادات المديرية ومأموري وضباط القسم، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا انهارت على العمال.

