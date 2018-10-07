عاجل.. بيراميدز: لا نفاوض مؤمن زكريا وأحمد فتحي.. والشناوي في حساباتنا

أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي لا يفاوض ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وأحمد فتحي، موضحا أن ناديه يلجأ للمفاوضات الشرعية لضم أي لاعب.

وقال عميد لاعبي العالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة " الأولى": " لا أعلم لماذا يربط البعض اسم نادي بيراميدز بثنائي الأهلي ولم نفاوض لاعب من الأهلي إلا محمد الشناوي حارس المرمى وإدارة الأهلي رفضت التفريط في خدمات الحارس" .

وأضاف: " نسعى للتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة المقبلة وأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك من الأسماء المطروحة للتعاقد معها في ذلك المركز ".