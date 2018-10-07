محمد رجائي يكشف سبب خروج حديقة الحيوان بمصر من الاتحاد الدولي



وأضاف "رجائي" في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الاثنين، أن الحديقة خرجت من الاتحاد الدولي بسبب مشاكل إدارية، بسبب توقف الإدارات السابقة عن دفع الاشتراك السنوي لمدة سبع سنوات.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه لكي يوافق الاتحاد بعودة المعايير الدولية مرة أخرى، وحاليا يوجد بعض الأشياء أصبحت غير مطابقة للمعايير الدولية ويجب تطويرها، موضحا أنه بدأت مواجهة التحديات منذ عام 2016، وهناك دعم من الاتحاد الافريقي للعودة للاتحاد الدولي.

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن مصر خرجت من الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، منذ 2004 حتى الآن، رغم أن حديقة الجيزة هي ثاني حديقة في العالم، ومازالت عضو فاعل في الاتحاد الأفريقي.