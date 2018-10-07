اتحاد السنبلاوين يتعاقد مع ثنائي المنصورة وسيدي سالم (صور)

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد السنبلاوين، على توقيع اللاعب عبد الرحمن عوض "شيكابالا" مهاجم المنصورة السابق في صفقة انتقال حر.

كما ضم اتحاد السنبلاوين اللاعب محمد حسن مدافع سيدى سالم في حضور أيمن صالح مدير الكرة، والسيد البنا رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب غنيم المدير الفني.

ويواصل فريق السنبلاوين فترة الإعداد للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث، بمشاركة اللاعبين القدامى والتدعيمات الجديدة.