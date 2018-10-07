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الحضري: كنت أتمنى استمرار كوبر مع المنتخب لأنه يستحق التكريم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:33 ص
الحضري: كنت أتمنى استمرار كوبر مع المنتخب لأنه يستحق التكريم
هيكتور كوبر
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الفجر الرياضي
 

قال حارس مرمي النادى الإسماعيلي عصام الحضري والمنتخب الوطني، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، من أفضل المدربين الذين قادوا مصر خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف "الحضري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر قاد المنتخب الوطني ثلاث سنوات حافلة بالإنجازات ودخل التاريخ من أوسع الأبواب.

 

وتابع: " كنت أتمنى  استمرار الأرجنتيني كوبر والجهاز المعاون مع المنتخب الوطنى لأنه يستحق التكريم"، منوها أن المدرب الأجنبي الأفضل لمنتخب مصر لتدريبه، بينما المدرب الوطني لا يصلح على الإطلاق.

 

وأوضح "الحضري" أن الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمنتخب الوطني الأصلح لتدريبهم المدرب الأجنبي، مشيرا إلى أن المدرب الأجنبي هو الوحيد القادر على التصدي لحملات النقد ضد المنتخب والأندية.

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر عصام الحضري رياضة التكريم أخبار الرياضة
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