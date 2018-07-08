هكذا احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلاد ابنتها السادس (صورة)
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:35 ص
الفجر الفني
شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لابنتها "بينيلوبى".
واحتفلت كارداشيان بعيد ميلاد ابنتها السادس، قائلة لها: "ليس لديك فكرة كم أحبك كثيرًا!".
وحازت لصورة إعجاب متابعي حساب كارداشيان، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
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