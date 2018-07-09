أبرز أخبار التوك شو الاثنين 9/7/2018: اكتشاف نفطي جديد واستضافة أولمبياد 2032
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:48 ص
رقية جمال - ندى محمد - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الخشت: أطلقنا مشروعا لتطوير العقل المصري في إجازة الصيف (فيديو)
قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اطلقت مشروع لتطوير العقل المصري خلال إجازة الصيف، لكون الملاحظ حتى الآن فشل مشروع النهضة الخاص بعصر محمد علي.
متحدث "الزراعة" يكشف خطة الوزارة لتوفير علف الدواجن طوال العام (فيديو)
أكد حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الاجتماع مع منتجي الدواجن يهدف للتأكيد على اهمية هذا القطاع في الدولة وضرورة النهوض بهذه الصناعة والاهتمام بمدخلات الانتاج وهي الذرة والفول الصويا، مشيرا إلى أن المشكلة كانت في تجميع هذه المدخلات من المزارعين، خاصة مع وجود موسم معين لها.
مراسل on sport: لم اختلق واقعة "البوسة".. "وعمرى ما افكر اتشهر بحاجة تغضب ربنا"
قال حسن غنيمة، مراسل فضائية "ON Sport"، إن "بوسة" المشجعة الروسية له على الهواء كانت بمثابة صدمة، مضيفا: "أنا عمرى ما افكر اتشهر ببوسة أو حاجة تغضب ربنا، وعمري ما افتخر بحاجة زي كدا".
"بكري": عادل لبيب توصل لمرددي شائعة القبض عليه وسيتقدم ببلاغ ضدهم
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللواء عادل لبيب، توصل لمرددي هذه الشائعة، وسوف يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ومباحث الإنترنت غدًا ضد كل من كتب عن هذه الشائعة.
مجلس الوزراء: ثمار "حقل ظهر" ستظهر هذا العام.. وبداية التصدير العام المقبل
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بالتوسع في أماكن اكتشاف المواد البترولية، وأن حقل ظهر يبدأ تدريجيًا في الإنتاج، وأن ثماره ستظهر هذا العام، والعام المقبل سيكون بداية للتصدير.
وزارة البترول تكشف معلومات جديدة عن حقل "فاجور"
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول إن الشركة الإيطالية إيني أعلنت عن اكتشاف نفطي ثانٍ في حقل "فاجور" بالصحراء الغربية على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يجتمع مع المسئولين لبحث خطة الدولة لتطوير قطاع البترول.
وزير الرياضة: نسعى لاستضافة أولمبياد 2032
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إنه لديه رؤية وخطة لاستضافة أولمبياد 2032، مؤكدًا أن مصر تنجز والمدن الجديد خاصة العاصمة الإدارية تساعد على تحقيق الرؤية.
وائل الإبراشي: رواتب القضاة لا تتماشى مع جهودهم
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فضائية "الجزيرة" في محاولة منها لإثارة الشارع المصري تحدثت بأن الدولة قامت بزيادة رواتب القضاة بـ5 آلاف جنيه بأثر رجعي، موضحا، أن رواتب القضاة لا تتماشى مع جهودهم وتحصينهم.
وكيل الرقابة الإدارية السابق: تلقى رئيس الجمارك الرشوة في مكتبه "فُجر وإجرام"
قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن تلقى رئيس الجمارك الرشوة في مكتبه هو فجر وإجرام، لافتًا إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بجهد خرافي في مكافحة الفساد، وهذا يرسل رسالة للمواطن بأن الجميع سواسية أمام القانون.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الخشت: أطلقنا مشروعا لتطوير العقل المصري في إجازة الصيف (فيديو)
قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اطلقت مشروع لتطوير العقل المصري خلال إجازة الصيف، لكون الملاحظ حتى الآن فشل مشروع النهضة الخاص بعصر محمد علي.
متحدث "الزراعة" يكشف خطة الوزارة لتوفير علف الدواجن طوال العام (فيديو)
أكد حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الاجتماع مع منتجي الدواجن يهدف للتأكيد على اهمية هذا القطاع في الدولة وضرورة النهوض بهذه الصناعة والاهتمام بمدخلات الانتاج وهي الذرة والفول الصويا، مشيرا إلى أن المشكلة كانت في تجميع هذه المدخلات من المزارعين، خاصة مع وجود موسم معين لها.
مراسل on sport: لم اختلق واقعة "البوسة".. "وعمرى ما افكر اتشهر بحاجة تغضب ربنا"
قال حسن غنيمة، مراسل فضائية "ON Sport"، إن "بوسة" المشجعة الروسية له على الهواء كانت بمثابة صدمة، مضيفا: "أنا عمرى ما افكر اتشهر ببوسة أو حاجة تغضب ربنا، وعمري ما افتخر بحاجة زي كدا".
"بكري": عادل لبيب توصل لمرددي شائعة القبض عليه وسيتقدم ببلاغ ضدهم
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللواء عادل لبيب، توصل لمرددي هذه الشائعة، وسوف يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ومباحث الإنترنت غدًا ضد كل من كتب عن هذه الشائعة.
مجلس الوزراء: ثمار "حقل ظهر" ستظهر هذا العام.. وبداية التصدير العام المقبل
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بالتوسع في أماكن اكتشاف المواد البترولية، وأن حقل ظهر يبدأ تدريجيًا في الإنتاج، وأن ثماره ستظهر هذا العام، والعام المقبل سيكون بداية للتصدير.
وزارة البترول تكشف معلومات جديدة عن حقل "فاجور"
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول إن الشركة الإيطالية إيني أعلنت عن اكتشاف نفطي ثانٍ في حقل "فاجور" بالصحراء الغربية على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يجتمع مع المسئولين لبحث خطة الدولة لتطوير قطاع البترول.
وزير الرياضة: نسعى لاستضافة أولمبياد 2032
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إنه لديه رؤية وخطة لاستضافة أولمبياد 2032، مؤكدًا أن مصر تنجز والمدن الجديد خاصة العاصمة الإدارية تساعد على تحقيق الرؤية.
وائل الإبراشي: رواتب القضاة لا تتماشى مع جهودهم
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فضائية "الجزيرة" في محاولة منها لإثارة الشارع المصري تحدثت بأن الدولة قامت بزيادة رواتب القضاة بـ5 آلاف جنيه بأثر رجعي، موضحا، أن رواتب القضاة لا تتماشى مع جهودهم وتحصينهم.
وكيل الرقابة الإدارية السابق: تلقى رئيس الجمارك الرشوة في مكتبه "فُجر وإجرام"
قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن تلقى رئيس الجمارك الرشوة في مكتبه هو فجر وإجرام، لافتًا إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بجهد خرافي في مكافحة الفساد، وهذا يرسل رسالة للمواطن بأن الجميع سواسية أمام القانون.
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