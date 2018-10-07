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نقل مصابي حادث انهيار صومعة بالإسكندرية إلى مستشفيات القباري والعامرية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:31 ص
نقل مصابي حادث انهيار صومعة بالإسكندرية إلى مستشفيات القباري والعامرية
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
قال مصدر بحي غرب الإسكندرية، إن حادث انهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب بدائرة قسم شرطة مينا البصل، أسفر عن مصرع 3 عمال وإصابة 9 آخرين مصابين جميعهم بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى القباري العام، و3 إلى مستشفى العامرية العام، والأخير تم نقله إلى مبرة العصافرة، لتلقي العلاج اللازم لهم.

وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب دائرة قسم شرطة مينا البصل، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث ومعه قيادات المديرية ومأموري وضباط القسم، وبالفحص تبين أثناء اعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا انهارت عليهم.
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