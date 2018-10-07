عاجل.. ننشر الصور الأولى لحادث انهيار صومعة غلال في الإسكندرية

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية على الصور الأولى لواقعة إنهيار صوامع شركة النيل للغلال، على العاملين أثناء وجودهم بها والبالغ عددهم 14 عاملا بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث ومعه قيادات المديرية ومأموري وضباط القسم.



بالفحص تبين أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا انهارت عليهم، مما أدى إلى وفاة 3 عمال وإصابة 9 آخرين بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل 5 إلى مستشفى القباري العام ونقل 3 آخرين إلى مستشفى العامرية العام، والأخير تم نقله إلى مبرة العصافرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

