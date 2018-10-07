ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. قرار هام من محافظ الإسكندرية بعد انهيار صومعة ومصرع عمال

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:48 ص
عاجل.. قرار هام من محافظ الإسكندرية بعد انهيار صومعة ومصرع عمال
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالتوجه إلى مكان حادث انهيار الغلال بإحدى صوامع شركة النيل للغلال، على العاملين أثناء وجودهم بها والبالغ عددهم 14 عاملًا بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب، وذلك لمتابعة الأوضاع على الواقع والتعامل مع الحادث، وكذلك تكثيف وجود فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث.

وأكد المحافظ، أنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ النيابة والسلطات المعنية، وتواجدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمكان الحادث.

وكان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب دائرة قسم شرطة مينا البصل.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث ومعه قيادات المديرية ومأمورو وضباط القسم انتقلت قوات الحماية المدنية، بالفحص تبين أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا انهارت عليهم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 1:50:03 AM