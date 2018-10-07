عاجل.. قرار هام من محافظ الإسكندرية بعد انهيار صومعة ومصرع عمال

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالتوجه إلى مكان حادث انهيار الغلال بإحدى صوامع شركة النيل للغلال، على العاملين أثناء وجودهم بها والبالغ عددهم 14 عاملًا بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب، وذلك لمتابعة الأوضاع على الواقع والتعامل مع الحادث، وكذلك تكثيف وجود فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث.



وأكد المحافظ، أنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ النيابة والسلطات المعنية، وتواجدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمكان الحادث.



وكان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب دائرة قسم شرطة مينا البصل.



وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث ومعه قيادات المديرية ومأمورو وضباط القسم انتقلت قوات الحماية المدنية، بالفحص تبين أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا انهارت عليهم.

