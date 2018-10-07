عاجل.. مصرع 3 عمال وإصابة 9 آخرين في انهيار صومعة بالإسكندرية



بالفحص تبين أنه أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا، انهارت عليهم، ما أدى إلى وفاة 3 عمال، وإصابة 9 آخرين بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.



ونقل 5 عمال إلى مستشفى القباري العام، و3 إلى مستشفى العامرية العام، والأخير تم نقله إلى مبرة العصافرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقى 3 عمال بالإسكندرية مصرعهم في انهيار صومعة تابعة لشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب غرب المحافظة، وإصابة 9 آخرين بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب دائرة قسم شرطة مينا البصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور.