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"البترول": مصر تغطي 70% من احتياجاتها من المواد البترولية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:35 ص
البترول: مصر تغطي 70% من احتياجاتها من المواد البترولية
حمدي عبدالعزيز
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داليا الحسين
 
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن منطقة "فاجور" من المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إنتاج 5 آلاف برميل بترول يوميًا بها.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن مصر تغطي 70% من احتياجاتها من المواد البترولية وتستورد 30% من الخارج، منوهًا إلى أن إنتاج مصر 650 ألف برميل يوميًا.

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن الوزارة تتبع سياسة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية، للاتفاق مع شركات عالمية ليبحثوا ويستخرجوا إنتاج جديد.
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