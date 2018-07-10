شوبير: القيعي أحد صناع مجد الأهلي وزمن الانتماء انتهى

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه أحد صناع مجد القلعة الحمراء.

وأشاد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه المذاع عبر فضائية "صدى البلد "، بمحمد فضل، مدير التعاقدات الحالي بالأهلي، مؤكدًا أنه كادر إداري واعد.

وقال نجم الأهلي السابق: " زمن الهواية والانتماء انتهى إلا فيما ندر والمتغيرات في الوسط الكروي تتطلب تطوير العقلية بما يواكبها".

‎وأضاف شوبير: "في سوق اللاعبين والمدربين الأموال تتحدث وتفرض نفسها".