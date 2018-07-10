ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شوبير: القيعي أحد صناع مجد الأهلي وزمن الانتماء انتهى

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:12 ص
شوبير: القيعي أحد صناع مجد الأهلي وزمن الانتماء انتهى
عدلي القيعي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه أحد صناع مجد القلعة الحمراء.

 

وأشاد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه المذاع عبر فضائية "صدى البلد "، بمحمد فضل، مدير التعاقدات الحالي بالأهلي، مؤكدًا أنه كادر إداري واعد.

 

وقال نجم الأهلي السابق: " زمن الهواية والانتماء انتهى إلا فيما ندر والمتغيرات في الوسط الكروي تتطلب تطوير العقلية بما يواكبها".

 

وأضاف شوبير: "في سوق اللاعبين والمدربين الأموال تتحدث وتفرض نفسها".

المزيد عن: محمد فضل عدلي القيعي صناع الاهلي شوبير الاخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 12:20:01 AM