شيخة آل ثاني وساتوك يستعدان لتنظيم مونديال الأيتام في بلغاريا

تستعد مؤسسة ساتوك والشيخة شيخة آل ثان، لتنظيم نسخة جديدة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأيتام والمحرومين والتي تستضيفها بلغاريا في شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع الحكومة البلغارية.

وأكدت الشيخة شيخة آل ثان، أن مؤسسة ساتوك تؤمن بأن كل طفل مهما كانت ظروفه الاجتماعية بداخله موهبة ما سواء كانت رياضية أو ثقافية أو أي مجال، وبتوفير المناخ المناسب من خلال توفير التدريب المنتظم الأكاديمي ومن خلال كوادر جيدة وتوفير المعسكرات والتغذية المناسبة والرعاية الصحية ودمجه مع الطبقة المجتمعية العادية، ومن خلال تواجد الشخصيات اللامعة في المجالات المختلفة مثل نجوم الرياضة والفن سوف نصل في النهاية إلى طفل بارع نافع لنفسه وبلده.

وأشارت شيخة، إلى أن تنظيم البطولة للمرة الثانية يعتبر نجاحا للتجربة، مؤكدة أن من أهم نتائج كأس العالم ٢٠١٥ ظهور لاعبين من مؤسسة ساتوك بمستويات ممتازة جعل الأندية تتسابق على هؤلاء الأطفال منهم إسحاق وهادي من أطفال ساتوك اللذان التحقا بنادي وادي دجلة ومنتخب مصر، ومحمد شكري محمد شكري لاعبا نادي اتحاد الشرطة حاليا والكثير من اللاعبين في المنتخبات المختلفة وبعد أن أعطتهم مؤسسة ساتوك الفرصة التحقوا بأندية في بلادهم مثل سوريا والمغرب وكوت ديفوار وانجلترا.

ووجهت مؤسسة ساتوك الشكر لكل من تعاون مع المؤسسة لنجاح هذا الحدث على رأسهم وزاره التضامن الاجتماعي وصحيفة اليوم السابع وفندق فيرمنت مصر الجديده ونادي المقاولون العرب ونجوم الرياضة سفراء ساتوك وتأمل المؤسسة في تلقي المذيد من التعاون في البطولة .