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العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:58 م
العرض الخاص لفيلم الرجل الأخطريرفع شعار كامل العدد (صور)
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مريانا يوسف
 
تم العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"اليوم بحضور كامل العدد،وسط جمهور من جميع الأعمار، كما حضر العرض نخبة من النجوم منهم"مينا عطا، محمد جمعة".

وحضر من فريق عمل الفيلم النجوم"إدوارد،سامح حسين،مارتينا عادل"، بالإضافة إلي مؤلف العمل جوزيف فوزي، ومخرج العمل مرقس عادل.

يذكر أن فيلم "الرجل الأخطر"كوميدي لايت و يناقش الإختلافات في سلوك المجتمع المصري،بين الماضي و الحاضر،يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم "هالة فاخر،سليمان عيد،إدوارد،سامح حسين،مارتينا عادل،رحمه"و غيرهم،الفيلم تأليف جوزيف فوزي،و من إخراج مرقس عادل.
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"يرفع شعار "كامل العدد" (صور)
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