تعليق ناري من "الإبراشي"على ضبط رئيس الجمارك متلبسا برشوة مليون جنيه

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا برشوة مليون جنيه، قائلًا: "الجمارك من أهم مصادر دخل الدولة، ولا يمكن أن يوجد بها فساد".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين، أن رئيس المصلحة كان يعقد صفقات تضيع أموالًا طائلة على الدولة مقابل إدخال سلع بدون جمارك.



وأشار إلى أن القبض على رئيس مصلحة الجمارك يعني أن الدولة تحارب الفساد بقوة، لافتًا إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية كانت تقوم بإيقاف الفاسد عن عمله ولا تحاسبه، لكنها الآن تتصدى لكل أنواع الفساد.



وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على رئيس مصلحة الجمارك الدكتور جمال عبدالعظيم، داخل مقر المصلحة، متلبسًا باستلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج.

