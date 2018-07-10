موعد ماتش فرنسا وبلجيكا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق الصدام القوي الذي سيجمع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا على "سانت بطرسبرج"، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقدم منتخب فرنسا مشوارا قويا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، فقد تأهل المنتخب بعد أن تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من فوز على بيرو وأستراليا وتعادل أمام الدنمارك.

وتخطى منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، دور الـ 16 بصعوبة بالغة بعد أن فاز على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، كما تمكن من الفوز على الأوروجواي بهدفين دون رد رغم أن البعض توقع فوز السيليستي لكن غياب كافاني أثر عليهم بشكل كبير.

وخاض منتخب بلجيكا مباريات قوية أيضًا خلال مشاركته في المونديال ولكنه تفوق وخالف التوقعات وصعد من مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على تونس وبنما وانجلترا، ثم نجح في قلب تأخره بهدفين وفاز على اليابان بثلاثية في مباراة درامية بدور الـ 16.

ونجح منتخب بلجيكا في تخطي الاختبار الصعب الذي مر به بعد أن فاز على منتخب البرازيل بنجومه في مباراة قوية انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وشهدت المواجهة تفوق كبير من لوكاكو وإدين هازارد ودي بروين.

ويمتلك المنتخبان عدة نجوم في صفوفهم، فالمنتخب الفرنسي لديه جيرو وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان ولوريس الحارس كما أن الشياطين الحمر لديهم لوكاكو وكورتوا ودي بروين وفيلايني وإدين هازارد.

وتنطلق صافرة لقاء فرنسا وبلجيكا في دور نصف نهائي كأس العالم 2018، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج".

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورت أعلنت عن إذاعة مباراة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي البطولة عبر البث الحي والمباشر على قناة "beIN SPORTS MAX 1".

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر والحي لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.