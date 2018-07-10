أحمد مراد ينفي سرقة موسيقى "تراب الماس" من "whiplash" ويوضح أسباب تأجيل عرضه

نفى الروائي الشاب أحمد مراد الأخبار المتداولة عم سرقة إعلان فيلم "تراب الماس" من الفيلم الشهير "whiplash"، لافتًا إلى أن الموسيقى المستخدمة على الدرامز هي موسيقى تدريبية معروفة عالميًا.





وأكد "مراد" خلال حفل توقيع "موسم صيد الغزلان" بمكتبة "أ" الميرغني منذ قليل، أن في حالة سرقة الموسيقى كما يٌدعى البعض لما عرض الإعلان على موقع "يوتيوب" والذي يمنع عرض الأعمال المسروقة حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية.





وأوضح "مراد" أن السبب وراء تأجيل عرض الفيلم من موسم عيد الفطر لعيد الأضحى هو بحث صناع العمل عن الوقت المناسب لعرضه، خصوصًا وأن عيد الفطر لم يكن موعد موفق بسبب تزامنه مع كأس العالم لكرة القدم.