أحمد مراد: "أعمل لكسر التابوهات في أعمالي و"معنديش حاجة أخاف أتكلم عنها"

رد الكاتب أحمد مراد على سؤال أحد الحضور خلال حفل توقيع "موسم صيد الغزلان" بمكتبة "أ" الميرغني منذ قليل، عن خوفه من أن ينال مصير سلمان رشدي بعد كتاباته رواية "آيات شيطانية" والتي تعرضت لتابوه الدين كما فعل مراد في روايته الأخيرة "موسم صيد الغزلان".





وأكد "مراد" أن الخوف لا يولد شيئًا، وأن من يكتب لابد أن لا يخشى شيئًا، لافتًا الى أنه كسر الكثير من التابوهات في أعماله، وغير قلق على مستقبله بسبب جيل الشباب والذي اعتاد الفرز والاستيعاب، قائلًا "لو فضلنا نطبطب هنغير ازاي"، لافتًا إلى أنه يتعمد التخبيط في الحلل وليس لديه شيئًا يخشى الحديث عنه".