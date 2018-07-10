كريم سالم: متحمس لتجربة الجونة.. وهدفي منتخب مصر

أعرب كريم سالم، ظهير أيسر نادي الجونة، عن سعادته بخطوته الجديدة، بعدما أتم تعاقده بشكل رسمي لمدة 5 سنوات قادمًا من نادي أورانج المنافس في الدوري الأمريكي.

كريم سالم من مواليد 1997، لعب لناشئي المقاولون العرب والإنتاج الحربي قبل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي لمدة 3 مواسم، وعاد إلى مصر هذا الموسم لينضم لفريق الجونة.

وقال سالم في تصريحات رسمية، إنه قضى 3 مواسم في الدوري الأمريكي قبل أن يتخذ قراره بالعودة إلى مصر والانضمام لنادي الجونة في تجربته الأولى بالدوري الممتاز بعدما لعب على مستوى الناشئين خلال رحلته في مصر قبل الاحتراف.

وأضاف سالم: "متحمس لتجربة الجونة والأجواء في النادي احترافية بشكل كبير، وانسجمت سريعًا في التدريبات تحت قيادة المدير الفني هشام زكريا الذي يتعامل باحترافية كبيرة".

واستطرد: "لمست فارقًا كبيرًا بين التعامل على مستوى الناشئين في مصر وفي أمريكا، وحزنت لأنني لم أجد أي تواصل أو متابعة قبل انضمامي للجونة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية".

وتابع كريم سالم: "أتعامل مع الموقف الآن خطوة بخطوة، وهدفي أن أكون الظهير الأيسر الأساسي للجونة في مباريات الدوري، لأن هدفي بعد ذلك أن أنضم لمنتخب مصر".

واختتم: " لدي طموحات كثيرة لأحققها في خطوتي، وأعتقد أن مشروع الجونة خلال هذه الفترة سيساعدني على الظهور بالشكل الأمثل في الدوري".