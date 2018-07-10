مظاهرات ضد السياحة فى برشلونة.. نشطاء يقتحمون حافلة ويطالبون بوقف التدفق السياحى

اقتحم نشطاء بمدينة برشلونة الإسبانية حافلة سياحية فى إطار موجة جديدة للدعوة إلى وقف الحشود السياحية فى إقليم كتالونيا.





ويشكو سكان سواحل كتالونيا من تدفق السياحة منقطع النظير إلى بلادهم كل عام، الذى يتهمّونه بتدمير حياة السكان المحليين، ويضرون بالمناظر الطبيعية ويدمرون الشواطيء، ويتسبّبون فى رفع الأسعار وحجوزات الفنادق.





ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم أنّ مجموعة من النشطاء ضد السياحة فى برشلونة، اقتحموا حافلة سياحية، وعلقوا لافتة تقول "أوقفوا السياحة الجماعية فى البلاد الكتالونية"، كما ظهرت لافتات أخرى عبر الشواطيء تقول "عطلتكم الفاخرة تتسبب فى بؤسنا"





ونشرت الحملة صوراً للمظاهرة عبر صفحتها على فيسبوك، وحذّرت من احتجاجات جديدة فى مناطق مختلفة بإسبانيا لإظهار انزعاجهم من الاكتظاظ فى البقع الساخنة للعطلات.