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عفاف راضي تعود للساحة الغنائية من جديد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:43 م
عفاف راضي تعود للساحة الغنائية من جديد.. تعرف على التفاصيل
عفاف راضي
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الفجر الفني
 

أعلن المنتج الغنائي ريتشارد الحاج، عن تعاونه مع الفنانة عفاف راضي، قريبا وعودتها للغناء مرة أخرى بعد سنوات من الغياب عن الساحه الفنية.


وأكد المنتج "الحاج" خلال لقائه في أحد البرامج التليفزيونية، أنه يحاول التواصل مع المطربة عفاف راضي، لإنتاج سينجل غنائي، وبالفعل تواصل معها وسيجمعهما مشروع قريبًا.

 

وأضاف المنتج ريتشارد الحاج، أن المعادلة الموسيقية والغنائية، اختلفت ولم تصبح الموهبة هي العنصر الأهم في نجاح المطرب بل إن عوامل مثل الكاريزما واللوك والقبول لها تأثير كبير في ظل اختلاف أذواق الجماهير.

 

يذكر أن المنتج الغنائي ريتشارد الحاج، هو المالك لشركة موسيقي نت.

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