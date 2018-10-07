رئيس "المصري للشفافية" يفجر مفاجأة عن سر رشوة رئيس الجمارك

قال الدكتور عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، تعقيبًا على ضبط رئيس مصلحة الجمارك المرتشي، إنه لا بد من عودة الرقابة الداخلية بكافة أروقة المؤسسات والإدارة المحلية والشركات والمصالح الحكومية بالكامل.



وأضاف "عبدالمعطي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا بد أن يتم إبعاد الموظفين عن العمل لفترة وإحلال زميل آخر له، حتى يتم الكشف عن الخلل الموجود في المنظومة، مشيرًا إلى أن م ادفع رئيس مصلحة الجمارك المرتشي للقيام بذلك، هو عدم وجود مسائلة تتناسب مع هذا الجرم.



وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس مصلحة الجمارك الدكتور جمال عبد العظيم، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

