مصر X يوم.. خالد أبوبكر يطالب بمحاكمة صاحب شائعة القبض على عادل لبيب

ملفات عدة اهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها مطالبة الإعلامي أحمد موسى بضبط اللاعب السابق محمد أبو تريكة، وتفاصيل واقعة عملية الولادة داخل القطار، بالإضافة إلى الاعتداء على طبيب في مستشفى بورفؤاد.





أحمد موسى يطالب بضبط أبو تريكة

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على المتعاطفين مع اللاعب السابق محمد أبو تريكة في الإعلام قائلًا: "ناس في الفن والإعلام بتدافع عن إرهابي.. وأى حد هيدافع عنه الشعب مش هيرحمه.. بتدافعوا على حساب مين الشهداء والأبطال! خلوا عندكوا دم.. وأى حد هيدافع عن أبوتريكة في الإعلام المصري أنا هتصدرله واعتبروا تهديد"، مطالبًا الإنتربول بالقبض على "أبو تريكة" المتواجد في موسكو لتغطية مونديال روسيا 2018.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين أن جميع أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي من 2012 حتى 2013 سافروا عبر شركة "أبو تريكة"، مؤكدًا أن اللاعب السابق مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.





وأشار إلى أن "أبو تريكة" قام بتسفير والدة أحد الإرهابين المشاركين في هجوم قسم كرداسة على نفقته الخاصة، معلقًا: "أبو تريكة يده ملطخة".





تفاصيل الاعتداء على طبيب بمستشفى بورفؤاد العام

قال الدكتور ياسر سليمان، الطبيب المعتدى عليه بمستشفى بورفؤاد العام، إن طفلة جاءت للمستشفى شبه منتهية وفعل الفريق الطبي كل ما في وسعه، ولكن توفت الطفلة، وحضر أهلها إلى المستشفى في الساعة الحادية عشرة صباح أمس الأحد، لاستلام جثتها، وأثناء قيام الموظفة بكتابة تصريح الدفن أخطأت فيه فمزقته وبدأت في كتابة تصريح جديد، لكن هذا لم ينل رضا أسرة الطفلة وقاموا بسبها هى والموظفين والعاملين بالمستشفى.





وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الإثنين: "عندما خرجت إليهم لتهدئتهم قاموا بسبي وعندما اعترضت على ذلك، قام والد الطفلة بمعاونة أقاربه بالتعدي علي بالأيدي والأقدام وضربوني بزجاجة ماء بها ثلج في عيني اليمنى".





وأردفت: "إدارة المستشفى طلبت النجدة، وكان أهل الطفلة خرجوا عشان ميتقبضش عليهم، وأنا خارج من المستشفى ورايح القسم حاولوا الاعتداء علي مرة أخرى، والقسم عمل محضر، وكشف طبي، وهناك مشاكل في العين، وشك في قطع بالشبكية"، متابعًا: "تقريبًا الاعتداء على الأطباء بقى منتشر، ولن أقبل بالصلح مع أهل الطفلة أبدًا".





تفاصيل ولادة سيدة داخل قطار

روت الدكتورة إيمان شوقي، طبيبة عملية الولادة داخل قطار "القاهرة - أسوان"، قائلة: "وأنا قاعدة في القطار سمعت صوت واحدة بتتألم، فروحت شوفتها وفحصتها وتبين أنها تعاني من آلام الولادة".





وقالت "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الإثنين، إن كل السيدات المتواجدات في القطار ساعدتها لكي تقوم بعملها، ولم تواجه أي مشكلة أثناء عملية الولادة.





وتابعت: "استخدمت الكحول لتطهير الأدوات، على ما تيجي عربية الإسعاف لنقل السيدة، وبالصدفة كانت لدي أقراص خاصة بالولادة، وتم الأمر بسهولة، ونجاح الحمدلله".





نقيب التمريض: مشروع التأمين الصحي سيوحد الخدمة الصحية

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن التمريض يعاني من إنفصام في الشخصية، معقبة: "نفس الممرضة اللي بتشتغل في الحكومة هى اللي بتشتغل في القطاع الخاص، بس الفرق في الإمكانيات".





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن التأمين الصحي الجديد سيعالج كل سلبيات المنظومة الصحية في مصر، لأنه سيوحد الخدمة الصحية في كل القطاعات سواء المستشفى المركزي أو الجامعي.





خالد أبوبكر يطالب بمحاكمة صاحب شائعة القبض على وزير التنمية المحلية السابق

طالب الدكتور خالد أبو بكر المحامي الدولي، مباحث الإنترنت بتتبع صاحب شائعة إلقاء القبض على اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، وتقديمه للمحاكمة، معلقًا: "الحكومة مش هتقعد كل يوم عشان تنفي الإشاعات.. هنفضل لحد أمتى سايبين الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الدولة بحاجه لتشريع لمواجهة الشائعات الكاذبة بعقوبات رادعة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية في الدولة لا تترك أي مسئول فاسد.







