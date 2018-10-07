مواطن يخطف شابا بحلوان ويطلق الكلاب للاعتداء عليه (فيديو)





علق الإعلامي وائل الإبراشي، على قيام مواطن باختطاف شاب بحلوان وإطلاق الكلاب عليه، قائلًا: "بلطجة لن يسمح بها في دولة 30 يونيو".وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن الشخص الذي يتلذذ بتعذيب شخص آخر عن طريق الكلاب غالبًا ما يعاني من مرض نفسي.ولفت إلى أن وزارة الداخلية أبلغته بأنها قامت بالقبض على هذا الشخص وبأنه عامل في مغسلة يقوم بتخويف الناس بالكلاب.