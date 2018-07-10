أحمد مراد: شاهدت "تراب الماس" 6 مرات ومروان حامد بذل مجهود كبير

كشف الروائي أحمد مراد عن حذفه لشخصية ياسر صديق البطل في رواية "تراب الماس" وعدم ظهورها في الفيلم المأخوذ عنه، واضافت شخصية جديدة لم يكشف عنها.





وأضاف "مراد" خلال حفل توقيع "موسم صيد الغزلان" في مكتبة "أ" الميرغني منذ قليل، أن الفيلم استغرق سنة ونصف من التحضيرات، موضحًا أنه أراد مفاجأة القرّاء في الفيلم.



