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عمادالدين العادلي: تكريم أحمد مراد واجب على أي جهة تحتفي بالثقافة (فيديو)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:33 م
عمادالدين العادلي: تكريم أحمد مراد واجب على أي جهة تحتفي بالثقافة (فيديو)
عمادالدين العادلي
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شيماء عطية -تصوير: مصطفى فتحي
 
قال عمادالدين العادلي المستشار الثقافي لمكتبات "أ" أن استضافة المكتبة لحفلات توقيع الكاتب أحمد مراد تأتي 
احتفاءًا بجائزة الدولة للتفوق والتي حصل عليها مؤخرًا، وهو واجب على أي جهة تحتفي بالثقافة لأنه شجع الشباب على القراءة وساهم في زيادة نسب القراءة في مصر والعالم العربي لأنه كاتب شاب يعرف ما يفكر فيه الشباب وكيفية الوصول إليهم والتأثير عليهم.

وأضاف "العادلي" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أن المكتبة لديها ٣٢ فرع في محافظات مصر المختلفة منها أكثر من ٢٠ فرع ناشط في حفلات التوقيع والفعاليات الثقافية المختلفة، لافتًا إلى أن المكتبات تسعى لكسر مركزية القاهرة والإسكندرية، وتتيح للقراء في مختلف المحافظات للوصول لكتبهم المفضلة وحضور حفلات توقيع وحوارات مفتوحة مغ كتابهم المفضلين.
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