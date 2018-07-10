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فريدة عثمان عن تكريم "السيسي": "مبسوطين إننا فرحنا مصر في أوقات صعبة"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:20 ص
فريدة عثمان عن تكريم السيسي: مبسوطين إننا فرحنا مصر في أوقات صعبة
فريدة عثمان
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أمنية فوزي
 
علقت فريدة عثمان، بطلة العالم في السباحة، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها غدًا، قائلة: "كلنا مبسوطين إننا فرحنا مصر في أوقات صعبة".

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن هدفها هو البطولة بغض النظر عن اهتمام الإعلام بها أو إهماله.

وأوضحت، أن البطولة المقبلة هي بطولة إفريقية في ديسمبر المقبل في الجزائر.
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