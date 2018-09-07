لماذا استمر خورخي سامباولي في تدريب الأرجنتين؟

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، استمرار خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب في منصبه رغم وداع كأس العالم وذلك لأسباب مالية في المقام الأول.





وأعلن الاتحاد الأرجنتيني استمرار سامباولي مستمر في منصبه مع القيادة الفنية لمنتخب شباب الأرجنتين خلفًا للمدرب سيباستيان بيكاتشيسي بجانب مهام عمله في المنتخب الأول.





أسباب استمرار خورخي سامباولي في تدريب الأرجنتين





- فسخ عقد سامباولي سيكلف الاتحاد 20 مليون يورو لأنه يرفض الرحيل بشكل ودي





- الاتحاد يأمل في نجاح سامباولي في المستقبل بعد عرف عيوب منتخب الأرجنتين.





- إسناد مهمة منتخب الشباب تحت 20 عامًا في البطولة التنشيطية التي تلعب في مدينة لا ألكوديا لسامباولي قد يجعله يكتشف عناصر جديدة يدعم بها المنتخب الأول.





- علاقة سامباولي الوطيدة بليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين



























