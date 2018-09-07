سامح حسين وادوارد وسلمي الشرقاوي يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"

احتفلت المنتجة سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري بالعرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر" داخل إحدى السينمات الكبري في التجمع الخامس، حيث حضر العرض أبطال الفيلم علي رأسهم الفنان سامح حسين والفنان ادوارد وسليمان عيد وفاطمة عيد ومارتينا والمخرج مرقس عادل والمؤلف جوزيف فوزي، وحل الفنان محمد عز والفنان محمد جمعة وإيمان سلامة ضيوفا علي أسرة الفيلم تهنئة لهم.

فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه إسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا و تأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر إسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي موسي صبري، من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.