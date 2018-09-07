رئيس كتالونيا يتعهد بمواصلة طريق الاستقلال بعد لقاء رئيس وزراء إسبانيا

أكدّ رئيس مقاطعة كاتالونيا "كيم تورا"، اليوك أنه لن يتراجع قيد أنملة عن طريقه للوصول إلى استقلال كاتالونيا بعد لقائه مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث.

وعقد سانشيث وتورا، اجتماعاً فى قصر مونكلوا، الاثنين من أجل تطبيع العلاقات المتوترة بين الجانبين بسبب مساعى كاتالونية نحو الانفصال.

ورغم تقييم موقف سانشيث بالإيجابى، أصرّ تورا على أنّ كتالونيا لن تتخلى عن حقها فى تقرير المصير، وأكدّ أنّهم لا يستطيعون التخلي عن أى شىء.

وقال تورا، إنّه أبلغ سانشيز، عن وجود سجناء سياسيين، إلّا أنّه أوضح عدم التفاوض حول هذه المسألة، لأنّ السجناء ليسوا موضوع مفاوضات سياسية".

بينما رحب رئيس كتالونيا، بعزم سانشيث لدراسة القضية الكاتالونية فى إطار من المفاوضات السياسية، وهو أمر لم يحدث مع الحكومة السابقة لماريانو راخوى.

ومن جهته، كتب سانشيث، عبر موقع تويتر بعد الاجتماع، قائلاً "الأزمة السياسية تتطلب حلاً سياسياً،.إنّها نقطة بداية لتطبيع العلاقات.