الأرجنتين تجدد الثقة في "سامباولي" وتمنحه تدريب المنتخبين "الأول والشباب"





أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، استمرار خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب في منصبه رغم وداع كأس العالم.





وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان له إن سامباولي مستمر في منصبه بعد الاجتماع الذي دار بينه وبين كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد ودانيال أنيليكي نائب الرئيس.





وأشار الاتحاد الأرجنتيني إلى أن سامباولي سيتولي القيادة الفنية لمنتخب شباب الأرجنتين خلفًا للمدرب سيباستيان بيكاتشيسي بجانب مهام عمله في المنتخب الأول.





وودعت الأرجنتين كأس العالم 2018 من دور الـ16 بعد الهزيمة من فرنسا بنتيجة 4-3، حيث لم تقدم أي مستوى جيد في البطولة.



