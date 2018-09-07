جروس: إدارة الزمالك احترافية وهناك تفاهم كبير

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أن إدارة النادي تتعامل بأسلوب احترافي، حيث كانت حريصة على توفير جميع طلباته من خلال الموافقة على الجهاز الفني الأجنبي الذى طلب التعاقد معه.

وأكد المدير الفني لفريق الزمالك ، أن كل مقومات النجاح متوفرة ويوجد تفاهم مع إدارة النادي، وهو أمر يشجع على النجاح وتحقيق البطولات والألقاب.

وتابع المدرب السويسري، أن معسكر الفريق الخارجي في ألمانيا سوف يجعله على دراية كامله بكل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وسيمنحه فرصة كبيرة لتكوين انطباع عن لاعبي الزمالك.

واختتم المدير الفني، أنه يرغب من لاعبي الفريق بذل قصارى جهدهم خلال معسكر ألمانيا، وتنفيذ التعليمات والواجبات على أكمل وجه، خاصة وأن المعسكر سيكون بمثابة فرصة لجميع اللاعبين لإثبات جدارتهم بالتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.