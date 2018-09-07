محافظ الإسكندرية يتفقد وحدات إسكان الشباب بالكيلو ٢٦

وأوضح المحافظ في بيان إعلامي اليوم، أن عدد الوحدات السكنية المدعمة للشباب المتبقية بالكيلو ٢٦ تبلغ عددها ٣٩٩ وحدة سكنية، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت في استقبال طلبات المواطنين، للتقديم لحجز الوحدات السكنية التي تم عرضها بمناطق الكيلو ٢٦، وطوسون بأبي قير وأم زغيو، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم.

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم الأثنين، الوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة بمنطقة الكيلو ٢٦ بنطاق حي العجمي والواقعة على طريقى إسكندرية – مطروح الساحلى، وذلك لمعاينة جميع الوحدات السكنية علي الطبيعة والتأكد من توصيل كافة المرافق بها وتوافر جميع الخدمات، بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد للمحافظة ومصطفى عرابي مدير الإسكان المركزي، وزينب عثمان مدير عام المتابعة بالمحافظة.يذكر أن محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن فتح باب الحجز بدءا من ١ يوليو ٢٠١٨ ولمدة شهر حتى الأول من أغسطس القادم، لعدد ٣٣٥ وحدة سكنية كاملة التشطيبات، وطرحها بنظام القرعة العلنية بمساحات تبدأ من ٦٣ – و٧٠ مترًا، حيث تقرر طرح ٢٠٠ وحدة سكنية بأبراج طوسون بسعر الوحدة ١١٠ ألف جنيه ومقدم حجز ٥ آلاف جنيه، و١٠٠ وحدة بمساكن الكيلو ٢٦، و٣٥ وحدة بمنطقة أم زغيو غرب المدينة بسعر ٦٥ ألف جنيه، وبمقدم حجز ٥ آلاف جنيه، وإمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة ٣ سنوات بفائدة بنكية بسيطة جدا تسهيلًا للشباب، وتتلقى الطلبات يوميا بمقر إدارة الإسكان المركزي بشارع فؤاد أمام مديرية الشئون الصحية وسط المدينة.ويشترط للمستفيد ألا يقل سن المتقدم عن ٢٠ عامًا ولا يزيد على ٥٠ عامًا، ويكون من أبناء الإسكندرية، وعليه إحضار ايصال كهرباء أو مياه أو غاز مدونًا به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومى، وألا يكون في حوزة المقدم سواء زوج أو زوجة شقة تمليك أو إيجار قديم، ولا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وسيتم سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد ٣ أشهر من تاريخ إجراء القرعة فى حالة عدم استكمال الإجراءات.