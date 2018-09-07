أحمد المسلماني يكشف عن أحدث الطوائف الدينية في اليابان

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق للرئيس الأسبق عدلي منصور، إن "(أوم) هي طائفة جديدة في اليابان متطرفة دينيًا، واسم الطائفة مأخوذ من الهندوسية، وأسسها شوكو أساهارا، الذي يعاني من التطرف والاختلال النفسي".





وأضاف المسلماني، في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن "الجماعة دخلت في منعطف جديد عقب إعدام زعيمها في يوليو 2018، وقصة الجماعة الدينية المختلطة بين الهندوسية والمسيحية، بدأت في الثمانينات طلع شخص حاول يشتغل صيدلي ولكنه اتهم بأنه مزيف، ودخل السجن بعدها وعقب خروجه من السجن ذهاب لجبال الهيمالايا، ورجع قال إنه المسيح، وإله من آلهة الهندوس".





وتابع أنه "بدأ يعمل خليط غريب من ديانات أرضية وسماوية، وعمل جماعة كبيرة جدًا وصلت إلى 50 ألف عضو، منهم 10 آلاف في روسيا، والجماعة ضمت مهندسين وشخصيات مثقفة، وأحدهم كان قائد الجناح العسكري، الذي بنى مصنعًا لإنتاج أسلحة كيماوية، وفي 94 هاجمت الجماعة أشخاص بالغاز ومات سبعة، وفي 95 حصل هجوم في مترو وقتلوا 7 أشخاص، وإصابة 6 آلاف شخص، وبعدها لم يستطيعوا عمل أي عملية بسبب يقظة الشرطة اليابانية".





وأردف: "قبضت الشرطة على كل قيادات الجماعة ما عدا 3 وفي 2018 تم القبض عليهم وإعادة محاكمتهم، وتم الحكم عليهم بالإعدام، وفي يوليو 2018 تم إعدامهم".



