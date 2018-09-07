ماندزوكيتش: كرواتيا لا تخشي أحدا في المونديال

لا ترى كرواتيا نفسها صاحبة أفضلية خلال المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا، بعد غد الأربعاء، في المربع الذهبي لمونديال روسيا، رغم امتلاك اللاعبين خبرة دولية أكبر مقارنة بنظرائهم في منتخب الأسود الثلاثة.





وقال ماريو ماندزوكيتش، مهاجم منتخب كرواتيا، ونادي يوفنتوس الإيطالي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "كرواتيا ربما تمتلك لاعبين أكثر خبرة، لكنها تضم لاعبين شباب أيضا".





وأضاف "نحترم كل المنافسين لكننا لا نخشي أي أحد، نثق في أنفسنا، إنجلترا تستحق المكانة التي وصلت لها والأمر نفسه بالنسبة لنا".





وشدد ماندزوكيتش على أن منتخب كرواتيا لم ينال منه الإرهاق بعد الفوز على الدنمارك وروسيا عقب خوض وقت إضافي وركلات جزاء ترجيحية.





وأشار إلى أن فريقه سيفعل كل ما بوسعه لتخطي إنجاز الجيل الذهبي الذي خسر في المربع الذهبي لمونديال 1998 أمام فرنسا.





وأوضح ماندزوكيتش أن الجميع في الفريق الكرواتي متعطشون للفوز، حيث سبق له الفوز بدوري الأبطال مع فريقه السابق بايرن ميونخ وكذلك الحال بالنسبة للوكا مودريتش مع مدريد وإيفان راكيتيتش مع برشلونة.





وتابع "إنه شعور مختلف، من الاستثنائي تحقيق النجاح مع المنتخب الوطني".





وأضاف "لقد انتظرنا أعواما طويلة لفعل ذلك مع كرواتيا، الأمر بات قريبا جدا وسنلعب حتى أخر قطرة عرق داخل الملعب لتحقيق هدفنا".





وأكد "الجميع مستعد، إنه المربع الذهبي لكأس العالم، نحن مستعدون للانطلاق، لن يشتكي أحد من أي شيء".



