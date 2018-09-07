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ارتفاع مفاجئ لاحتياطي الصين الأجنبي رغم المخاوف من حرب تجارية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:16 م
ارتفاع مفاجئ لاحتياطي الصين الأجنبي رغم المخاوف من حرب تجارية
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وكالات
 
 ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع في يونيو، رغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة هزت الأسواق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين أن الاحتياطيات زادت 1.51 مليار دولار في يونيو، إلى 3.112 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بواقع 14.23 مليار دولار في مايو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.6 مليار دولار إلى 3.10 تريليون.

ومثل نزوح رؤوس الأموال خطرا كبيرا على الصين بداية 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية وضعف الدولار ساهما في الانتعاش القوي للعملة الصينية اليوان مما دعم الثقة في الاقتصاد.
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