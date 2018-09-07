باميلا أندرسون في روسيا لتشجيع حبيبها أمام بلجيكا

قال موقع "لوفيغارو" الفرنسي إن عددا من الشخصيات ستحضر مباراة النصف النهائي الأول في مونديال روسيا بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، من بينها النجمة الأميركية باميلا أندرسون.





وأوضح الموقع الفرنسي أن نجمة الإثارة السابقة أندرسون ستطير إلى سانت بطرسبرغ من أجل تشجيع حبيبها عادل رامي، لاعب المنتخب الفرنسي.

وذكر المصدر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيخصص طائرة خاصة لنقل عدد من الشخصيات والمسؤولين من أجل مساندة منتخب بلادهم في المبارة المصيرية.

ومن بين الأشخاص المتوقع حضورهم، الرئيس إيمانويل ماكرون (دون زوجته بريجيت) وبعض اللاعبين الدوليين السابقين مثل جان بيير بابان وغاي رو والكاتب أوليفيير غيز، ومقدم البرامج الفرنسي الشهير ناغي، بالإضافة إلى أقارب وأصدقاء اللاعبين.

وستجرى مباراة نصف النهائي الأولى، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب كريستوفسكي.