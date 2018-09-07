أحمد موسى يطالب الإنتربول بضبط "أبو تريكة".. ويهدد المتعاطفين معه

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على المتعاطفين مع اللاعب السابق محمد أبو تريكة في الإعلام قائلًا: "ناس في الفن والإعلام بتدافع عن إرهابي.. وأى حد هيدافع عنه الشعب مش هيرحمه.. بتدافعوا على حساب مين الشهداء والأبطال! خلوا عندكوا دم.. وأى حد هيدافع عن أبوتريكة في الإعلام المصري أنا هتصدرله واعتبروا تهديد"، مطالبًا الإنتربول بالقبض على "أبو تريكة" المتواجد في موسكو لتغطية مونديال روسيا 2018.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين أن جميع أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي من 2012 حتى 2013 سافروا عبر شركة "أبو تريكة"، مؤكدًا أن اللاعب السابق مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.



وأشار إلى أن "أبو تريكة" قام بتسفير والدة أحد الإرهابين المشاركين في هجوم قسم كرداسة على نفقته الخاصة، معلقًا: "أبو تريكة يده ملطخة".

